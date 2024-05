Previsioni meteo Roma e Lazio 21 maggio | pioggia e temporali - allerta meteo sulla regione

(Di martedì 21 maggio 2024) Secondo il bollettino della Protezione civile, "per le prossime 18-24 ore, si prevedono sul: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Cielo sereno e sole sono le Previsioni del meteo a Roma per sabato 18 maggio . Nel Lazio potrebbe piovere a Frosinone e Latina. Maltempo domenica, con pioggia e temporali .Continua a leggere

Temperature comprese fra i 12 e i 26 gradi oggi, domenica 19 maggio 2024 , a Roma e nel Lazio . Cielo coperto e nuvole , fra oggi e domani torna la pioggia in tutta la regione.Continua a leggere

La giornata di oggi , lunedì 20 maggio , sarà caratterizzata a Roma da cielo velato e temperature comprese tra 18 e 27 gradi. Nei giorni successivi, le massime scenderanno di qualche grado e si attesteranno per tutta la settimana intorno ai 14 ...

Ferrovia Faentina, l'odissea infinita dei pendolari. Circolazione sospesa da Marradi per l'allerta meteo - allarme causato dalle avverse condizioni meteo. Nel pomeriggio l'allerta è cessato, ma sono occorse un paio d'ore per la verifica della linea da parte dei tecnici. E poi, alle 17.40, il servizio ...

Polizia locale, anche i droni per il controllo del territorio - SANTA MARINELLA – Si è tenuto nella mattinata di ieri, un incontro alla Regione lazio, a cui hanno partecipato l'assessore ... Sarà possibile monitorare in tempo reale il percorso di fossi e torrenti ...