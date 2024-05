L’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest è finita e ha decretato Nemo della Svizzera prim? vincitore non binario della storia. Le polemiche, però, non sembrerebbero placarsi e ora pure Iolanda, cantante che ha rappresentato il Portogallo, si è pubblicamente esposta contro l’organizzazione. Lo ha fatto tramite il canale ufficiale che ha trasmesso l’Eurovision Song Contest in Portogallo, RTP – Rádio e Televisão de Portugal, che ha così scritto: “La RTP ha chiesto all’European Broadcasting Union un incontro di chiarimento circa gli incidenti occorsi nella finale dell’Eurovision Song Contest.

biccy