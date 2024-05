Porte - torri e fortezze di Firenze | ricomincia la stagione delle visite

Un euro per una notte di bellezza. È il prezzo simbolico per ammirare le meraviglie della nostra arte, grazie alla “Notte Europea dei Musei“. A Firenze stasera saranno aperti tutti i più grandi musei. Ma c’è uno spettacolo in più offerto dall’ Opera del Duomo, dove si potrà entrare gratuitamente dalle 19 a mezzanotte per ammirare in anteprima le spettacolari immagini della Sala del Paradiso del Museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi, che rendono visibile a tutti lo straordinario patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico.

