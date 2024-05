Ospedali - le infezioni killer in corsia Undicimila morti l' anno

(Di martedì 21 maggio 2024) La sanità pubblica in Italia è sempre più in difficoltà, un nuovo dato relativo al biennio 2022-2023 fa capire ancora di più l'emergenza che sta vivendo questo settore strategico. Sono stati 430mila i ricoverati nel periodo indicato che hcontratto una infezione durante la degenza, l’8,2% del totale dei pazienti contro una media Ue del 6,5%. Peggio di noi con l’8,9% fa solo il Portogallo, che però ha una popolazione più giovane della nostra e quindi meno suscettibile. Ma siamo in fondo alla classifica anche - riporta La Stampa - per l’uso di antibiotici, somministrati al 44,7% dei degenti contro una media europea del 33,7%. E così il cane si morde la coda, perché l’uso cosi massiccio di antimicrobici fa nascere superbatteri resistenti agli stessi farmaci. Segui su affaritaliani.it

Pisa, 9 maggio 2024 – Proseguono a pieno ritmo le attività della Rete regionale per la formazione in Simulazione , costituita da tre anni in Toscana e composta dai tredici Centri di Simulazione presenti nelle varie aziende sanitarie, con un ricco programma che vede al momento attivi 11 corsi per circa 200mila euro di investimento nell’ottica della sinergia, sia in termini di capacità formativa sia di ricerca scientifica, per svilupparne l’immagine all’esterno e acquisire finanziamenti utili a potenziarla. lanazione

Micosi invasive, esperti a confronto su patologie in aumento - Micosi invasive, esperti a confronto su patologie in aumento - "Le infezioni fungine invasive - spiega Silvana Sanna ... assieme a Gianluigi Lombardi della Microbiologia Clinica dell'Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano - sono, per frequenza ... ansa

Troppi morti in ospedale, Greco: "Colpa dei troppi antibiotici, le maggiori infezioni per l'uso inappropriato del catetere" - Troppi morti in ospedale, Greco: "Colpa dei troppi antibiotici, le maggiori infezioni per l'uso inappropriato del catetere" - ROMA. Donato Greco, per 31 anni direttore del Centro di controllo delle malattie infettive dell’Oms, ed ex Cts è forse il massimo esperto di infezioni ospedaliere in Italia, spiega che le infezioni ... laprovinciapavese.gelocal

I superbatteri più pericolosi per l'uomo: sono 15 le famiglie di «nemici invisibili» invulnerabili ai farmaci - I superbatteri più pericolosi per l'uomo: sono 15 le famiglie di «nemici invisibili» invulnerabili ai farmaci - L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha aggiornato la classifica di batteri potenzialmente letali per l'uomo (Bacterial Priority Pathogens List), con alcune modifiche rispetto alla precedente ... corriere