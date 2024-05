Nuovo proclama di De Luca sulla sanità campana - Del Rosso | Adesso bast - non gli crede più nessuno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Caserta. Fanno discutere le dichiarazioni pubbliche del governatore della Campania Vincenzo Dein tour tra gli ospedali della regione, ieri a Nola, al Santa Maria della Pietà per l’inaugurazione di unsistema cardiologico, ed oggi a Caserta, all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Seiano, alla cerimonia per l’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione di una parte degli edifici, realizzati con fondi Pnrr-Pnc. “Dedice che lapotrà essere la migliore d’Italia in 2 anni, ancora una volta la spara grossa e continua a vantare la bontà inesistente di unainvece chiaramente in dissesto e sotto gli occhi di tutti – commenta l’avvocato Maurizio del, coordinatore cittadino della Lega ...