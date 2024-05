Nicola Vettori - morto nell’incidente | disposta l’autopsia Raccolta fondi degli amici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 21 maggio 2024 – In poche ore, sono oltre 20 le donazioni in memoria dicon la sua moto in via Puccini a San Giuliano Terme nella notte fra sabato e domenica., 28 anni, un lavoro alla Codematica, è finito contro una Volkswagen: inutili i soccorsi. Ieri è statae tutti gli esami di routine, il corpo si trova ancora a medicina legale. Sono i carabinieri di Migliarino, insieme ai colleghi di Marina, che si stanno occupando delle indagini. Tutte le ipotesi sono ancora aperte, un malore, una distrazione, un ostacolo in strada. La donna alla guida della vettura è rimasta sotto choc: il giovane è finito diversi metri più avanti. I sanitari della Pubblica assistenza di Pisa hanno tentato di salvarlo ma l’impatto è ...