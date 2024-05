Neonato morto sulla nave da crociera - la difesa della mamma | Lo ha sempre allattato Nascosto in un armadio in cabina

La madre del bimbo è stata fermata per omicidio volontario. Due colleghe della donna sono state fermate per omicidio in concorso. L'ipotesi del neonato chiuso nell'armadietto per attutire i vagiti ilgiornale

Neonato trovato morto sulla nave da crociera all'Argentario, la difesa: «La madre non voleva ucciderlo, lo ha sempre allattato» - neonato trovato morto sulla nave da crociera all'Argentario, la difesa: «La madre non voleva ucciderlo, lo ha sempre allattato» - Nuovi sviluppi sul caso del bambino trovato morto sulla nave da crociera Silver Whisper, all'Argentario. Secondo fonti della difesa, non si sarebbe trattato di omicidio bensì «di negligenza». Come ... ilmessaggero