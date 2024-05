Neonato morto in nave - cosa sappiamo La gravidanza nascost - il parto in cabi -a, le colleghe complici | la verità dall' autopsia

Sono tre le donne in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario nel carcere di Sollicciano a Firenze per la morte di un Neonato a bordo della Silver Whisper, della compagnia Silver Sea, battente bandiera delle Bahamas. La nave da crociera era partita da Civitavecchia, dove era stato imbarcato anche l’equipaggio di 290 persone. La madre del piccolo, 28enne di origini filippine addetta alle pulizie, avrebbe nascosto la gravidanza in stato avanzato, forse per conservare il posto di lavoro, e poi partorito la sera di venerdì 17 maggio durante la tratta tra il porto romano e porto Santo Stefano, all’Argentario, dove la nave è rimasta ormeggiata una notte. open.online

Il dramma in mare. Nascere (e morire) da clandestino su una lussuosa nave da crociera - Il dramma in mare. Nascere (e morire) da clandestino su una lussuosa nave da crociera - Cosa possiamo leggere nella drammatica vicenda della madre, un'inserviente filippina di 28 anni, che ha partorito il piccolo in segreto durante la navigazione ... avvenire

Il neonato morto in crociera: sarebbe stato lasciato per ore dentro all'armadietto della cabina - Il neonato morto in crociera: sarebbe stato lasciato per ore dentro all'armadietto della cabina - L'indagine della Procura di Grosseto sul neonato morto a bordo della "Silver Whisper", nave di lusso battente bandiera delle Bahamas, dovrà accertare se il decesso è stato provocato volontariamente da ... rainews

Neonato morto su nave da crociera: è stato lasciato per ore chiuso in un armadietto - neonato morto su nave da crociera: è stato lasciato per ore chiuso in un armadietto - (Adnkronos) – L'indagine della Procura di Grosseto sul neonato morto a bordo della 'Silver Whisper', nave da crociera di lusso battente bandiera delle Bahamas, dovrà accertare se il decesso è stato pr ... meridiananotizie