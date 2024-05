Napoli - i fidanzati morti asfissiati | si suicida il padre di Enzo Nocerino

Non ha retto al dolore. Quello reso ancor più terribile, insopportabile dal destino che ha voluto fosse lui a scoprire la tragedia. Si è suicida to, Alfredo Nocerino , il padre di Enzo , morto asfissiato con la fidanzata Vida due mesi fa a Napoli . Lo ha fatto dove è stato costretto al traumatizzante addio al figlio 24enne ucciso dal monossido di carbonio insieme con la 21enne Vida Shahvalad. dayitalianews

Lorenzo Berlusconi, nipote di Silvio e figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è il nuovo campione di boxe nella categoria «Contatto leggero» in Liguria. A 13 anni ha vinto la medaglia a Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come riporta Il SecoloXIX, anche l’ad Mediaset. Il papà è anche lui appassionato di sport di combattimento e ha seguito, in disparte e senza clamore, l’ultima tappa ligure del Kombat Tour, circuito riconosciuto dal Coni.

open.online