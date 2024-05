Nandez - niente Inter ma resta in Serie A? L’agente | Accordo triennale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024)ormai da anni è ciclicamente accostato all’e se n’è riparlato anche nelle ultime settimane. Ma, stando agli sviluppi di oggi, il centrocampista del Cagliari è atteso in un altro club diA. IN USCITA – Nahitanè in scadenza di contratto con il Cagliari al prossimo 30 giugno. Più volte ha rinviato una decisione sul suo futuro, mostrando sempre grande appartenenza ai colori rossoblù e alla Sardegna, da lui stesso definita una seconda casa. Poi però c’è la carriera, che può portarlo lontano da Cagliari dopo l’ultima giornata giovedì contro la Fiorentina. Si è parlato tanto diall’, già dal 2021 quando era a un passo, poi il suo trasferimento non si è concretizzato. E anche ora sembra che succederà altro....