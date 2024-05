Morto rapper Rylo Huncho - si era puntato una pistola alla testa per fare un video su internet

Lutto nella musica casertana. Il rapper DirtyGun è morto in un incidente stradale a Capua (Caserta). Francesco Natale, in arte DirtyGun , 30 anni, ha perso la vita nella notte mentre rincasava. Il rapper è stato coinvolto in un violento impatto mentre guidava la sua moto, che si è scontrata con una Fiat 500 nelle vicinanze del suo domicilio. Lo scontro tra la moto di Francesco Natale e l’auto è avvenuto su via Nazionale Appia. laprimapagina

AGI - È stato trovato Morto nella notte nella cella del reparto Protetti del carcere Torre del Gallo di Pavia il trapper Jordan Jeffrey Baby, alias di Jordan Tinti, condannato in via definitiva per rapina, con l'aggravante dell'odio razziale, commessa ai danni di un immigrato nigeriano di 42 anni alla stazione di Carnate, in Brianza, nell'estate 2022 in concorso con Gianmarco Faga', in arte Traffik. agi

Si punta la pistola alla testa ma parte un colpo, morto in diretta il rapper Rylo Huncho - Si punta la pistola alla testa ma parte un colpo, morto in diretta il rapper Rylo Huncho - In un tragico incidente avvenuto ‘in diretta’ sui social, il rapper americano diciassettenne Rylo Huncho è morto dopo essersi sparato accidentalmente ... la7

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez: «Paga la vittima perché non sporga querela per evitare il processo, che schifezza di storia» - Selvaggia Lucarelli attacca Fedez: «Paga la vittima perché non sporga querela per evitare il processo, che schifezza di storia» - Selvaggia Lucarelli si scaglia per l'ennesima volta contro Fedez su Instagram. La giornalista e opinionista del talent televisivo Ballando con le Stelle ha pubblicato un post Instagram ... leggo

