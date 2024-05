Meloni al Summit per l’Intelligenza artificiale | Dal G7 un piano d’azione per il lavoro Serve rapidità

(Di martedì 21 maggio 2024) “è una sfida epocale per l’intera società. Siamo di fronte a una nuova frontiera del progresso, che per la prima volta nella storia rischia di mettere in discussione il principio stesso della centralità dell’uomo”. Giorgialo ha ribadito nel videomessaggio inviato aldi Seoul sul, co-organizzato dal presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk Yeol, e dal primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak.avverte sui rischi del“Rispetto ad ogni altra rivoluzione del passato,generativa prefigura un mondo nel quale il progresso non ottimizza più le capacità umane, ma le ...

Roma, 16 mag. (askanews) – “Stiamo lavorando per lanciare nell’ambito della nostra Presidenza del G7 un piano d’azione sull’uso dell’ Intelligenza artificiale , particolarmente nel mondo del lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in un video messaggio al Festival del Lavoro in corso a Firenze. “È una sfida che io considero particolarmente impegnativa – ha aggiunto – ne siamo ovviamente consapevoli però sono anche convinta che il sistema Italia in tutte le sue articolazioni abbia il coraggio, la visione, la capacità che servono per occuparsi anche dei temi più difficili e individuare le soluzioni più innovative”. ildenaro

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali, ma anche in quelli più innovativi che interessano il lavoro intellettuale. L'intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del lavoro, se lo renderà più efficiente, sempre più a misura di persona", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al Festival del Lavoro. iltempo

“Il lavoro è al centro del nostro impegno alla guida della nazione. In questo anno e mezzo di governo abbiamo fatto le nostre scelte. Mettere le aziende e i lavoratori nella condizione di creare occupazione e ricchezza. E redistribuire nel modo più giusto possibile quella quota di ricchezza, che con le tasse torna nelle mani dello Stato e che deve essere utilizzata per aiutare le persone più fragili e più esposte. secoloditalia

Intelligenza artificiale, Meloni; sfida epocale per intera società - Intelligenza artificiale, meloni; sfida epocale per intera società - Roma, 21 mag - "L’intelligenza artificiale è una sfida epocale per l’intera società". Così il Presidente del Consiglio, Giorgia meloni, nel videomessaggio al Summit di Seoul sull’intelligenza ... 9colonne

Meloni: "L'intelligenza artificiale è una sfida epocale, rischia di cancellare la classe media" - meloni: "L'intelligenza artificiale è una sfida epocale, rischia di cancellare la classe media" - La premier in un videomessaggio indirizzato al Summit di Seul sull'IA: "Sempre più lavoratori potrebbero diventare inutili, la ricchezza ... huffingtonpost

IA: Meloni, 'al G7 piano d'azione per uso nel mondo del lavoro' - IA: meloni, 'al G7 piano d'azione per uso nel mondo del lavoro' - Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La presidenza italiana del G7 ha messo l’intelligenza artificiale tra le sue priorità. E al Vertice dei Leader in Puglia saremo onorati di ospitare, nella sessione ‘outrea ... lagazzettadelmezzogiorno