Mafia | Caiazza - ' accanimento contro Mori dimostra emergenza democratica'

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ”L'incredibileil generaleè un esempio formidabile della cultura giudiziaria nel nostro Paese. Un teorema giudiziario eletto a paradigma intoccabile, sul quale si sono costruite immeritate carriere professionali e politiche, oltre che fortune editoriali, non può accettare smentite e sconfitte. Perciò lo si replica all'infinito, calpestando senza remore la vita e la dignità delle persone. Tanto non pagherà nessuno, perché il potere giudiziario non risponde a nessuno, nemmeno a se stesso. Si tratta, bisogna capirlo una volta per tutte, di una vera e propria, che occorre affrontare e risolvere con coraggio e determinazione". Lo afferma Gian Domenico, capolista nel centro per la lista Stati Uniti d'Europa.

Maestra di Oristano, dopo l’Ave Maria in classe sospesa per schiaffi a una bimba: lei accusa il ds di mobbing e cambia scuola - Maestra di Oristano, dopo l’Ave Maria in classe sospesa per schiaffi a una bimba: lei accusa il ds di mobbing e cambia scuola - In molti ricorderanno la vicenda di colei che è stata denominata “maestra di Oristano, sospesa per un Ave Maria“: si tratta di una docente sarda che l’anno scorso è stata sospesa per venti giorni con ... tecnicadellascuola

Mirandola, Golinelli e Donnarumma (Lega): “Giovani Democratici auspicano l’intervento delle Brigate Rosse contro Letizia Budri” - Mirandola, Golinelli e Donnarumma (Lega): “Giovani Democratici auspicano l’intervento delle Brigate Rosse contro Letizia Budri” - "La minaccia - affermano i due esponenti della Lega - è comparsa sotto al post che ritrae la candidata sindaca presso lo stand organizzato dai Paracadutisti della Folgore in occasione della Fiera" ... sulpanaro

Parco di Portofino: “La sentenza dà il la a una riqualificazione dei golfi in sinergia con le Cinque Terre” - Parco di Portofino: “La sentenza dà il la a una riqualificazione dei golfi in sinergia con le Cinque Terre” - Dall'Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino” a firma Marco Delpino La sentenza del TAR della Liguria, che dà piena ragione al ricorso ... levantenews