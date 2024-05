LIVE – Vicenza-Padova - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio,scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno delnazionale diC 2023/. Al Romeo Menti andrà in scena questo big match tra due grandi piazze del calcio italiano, che hanno entrambi fame di grande calcio e diB. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, prevede che ad avanzare al prossimo turno sia la testa di, cioè il, che ha chiuso il girone A e la stagione regolare in seconda posizione. Sportface.it vi offrirà unatestuale del match a partire dalle 20:30. “Sono fiducioso, ho una squadra che può dire la sua, abbiamo forzato la mano sulle nostre qualità. ...

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Benevento-Torres , match di andata del secondo turno del Playoff nazionale di Serie C 2023/ 2024 . Allo Stadio “Ciro Vigorito” alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, le due squadre sono pronte a contendersi il ...

La diretta LIVE di Catania-Avellino , match valido per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023 / 2024 . Al Massimino gli etnei, che hanno superato il primo turno nazionale e si trovano nella post season grazie alla ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Catania-Avellino , match dello stadio Massimino valevole per l’an data del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine siciliana, ...

Il Treviso saluta Perticone, a breve la presentazione di Cacciatore - Il Treviso saluta Perticone, a breve la presentazione di Cacciatore - Con una nota ufficiale il Treviso ha comunicato che Romano Perticone (foto) termina la collaborazione come allenatore della prima squadra biancoceleste in serie D. Il club "lo ringrazia per la prontez ...

Recanatese, input da Gozzini: «Faremo domanda di ripescaggio. Oneri a fondo perduto e fideiussione a nostro carico»» - Recanatese, input da Gozzini: «Faremo domanda di ripescaggio. Oneri a fondo perduto e fideiussione a nostro carico»» - Stando alle regole dello scorso anno, la precedenza veniva data alle squadre Under 23, poi alle vincenti dei playoff della serie D e poi alle retrocesse dalla serie C. Non è escluso che quest’anno le ...

LBA Playoff - Tabellone: Milano vs Brescia prima semifinale, arriva Venezia - LBA playoff - Tabellone: Milano vs Brescia prima semifinale, arriva Venezia - Tempo di playoff per la Legabasket serie 2023-24. Si comincia con i quarti di finale, che si disputano in due giorni: sabato la parte alta del tabellone, domenica l'altra. Si gioca al meglio ...