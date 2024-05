LIVE – Schio-Venezia | gara-3 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delladellaA1di. Nelle prime due partite della, le lagunari hanno confermato alla grande il fattore campo, facendo un passo decisivo verso il ritorno al tricolore, lontano ora una sola partita. Dopo una-1 caratterizzata dal parziale di 11-21 nel primo quarto magistralmente ribaltato da Villa (autrice di 15 punti, come Kuier e Berkani, quest’ultima partita dalla panchina) e compagne nei restanti trenta minuti,-2 ha visto le scledensi in balia completa delle avversarie, che si sono aggiudicate tutti i parziali. ...

La diretta testuale di Catanzaro-Cremonese , match dello stadio Ceravolo valevole per l’ andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023 / 2024 . La formazione giallorossa arriva dalla vittoria ottenuta nel turno preliminare contro il Brescia e ora non vuole assolutamente smettere di sognare, con l’obiettivo di andare in Serie A. sportface

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Benevento-Torres , match di andata del secondo turno del Playoff nazionale di Serie C 2023/ 2024 . Allo Stadio “Ciro Vigorito” alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, le due squadre sono pronte a contendersi il primo atto di un doppio confronto che mette in palio l’accesso alla final four. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, parla chiaro: avanzerà al prossimo turno la testa di Serie , cioè la Torres, che ha chiuso il girone B e la stagione regolare in seconda posizione. sportface

La diretta testuale di Catanzaro-Cremonese , match dello stadio Ceravolo valevole per l’ andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023 / 2024 . La formazione giallorossa arriva dalla vittoria ottenuta nel turno preliminare contro il Brescia e ora non vuole assolutamente smettere di sognare, con l’obiettivo di andare in Serie A. sportface

LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: shootaround e diretta - LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: shootaround e diretta - Alla Segafredo Arena si affrontano Virtus Bologna e Bertram Derthona per la decisiva Gara 5 che vale il passaggio alle semifinali playoff di serie A. Dopo aver vinto le prime due gare in casa, le ... pianetabasket

“Lo stadio Menti è in una zona a rischio”. Rinviata causa maltempo Vicenza-Padova: la data del recupero del Playoff di Serie C - “Lo stadio Menti è in una zona a rischio”. Rinviata causa maltempo Vicenza-Padova: la data del recupero del Playoff di serie C - La gara era in programma stasera alle ore 20.30. Non si gioca anche per il rischio scontri tra le due tifoserie mentre le forze dell’ordine sono impegnate per l’emergenza Prefetto… Leggi ... informazione

Lazio Sassuolo, dove vedere il match in tv e streaming - Lazio Sassuolo, dove vedere il match in tv e streaming - LAZIO SASSUOLO DOVE VEDERE – La Lazio si appresta a chiudere il proprio campionato di serie A alle ore 20:45 di sabato 26 maggio 2024. Ad undici anni esatti di distanza dal successo contro la Roma in ... lazionews.eu