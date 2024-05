LIVE – Juventus U23-Carrarese - Playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Alle 20:30 di martedì 21 maggioU23 escenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno deinazionale di. Dopo la splendida vittoria per 1-3 sul campo della Casertana, la squadra bianconera è pronta ad affrontare la, che ha chiuso la stagione regolare e il girone B al terzo posto. Il regolamento prevede che in caso di parità di punteggio e di differenza reti, al termine del doppio confronto andata e ritorno, avrà accesso alla fase della Final Four la società “testa di”, quindi la. COME SEGUIRLA IN TV Una difficoltà in più per la Juve, che però ha guadagnato l’autostima necessaria per sperare in un’impresa. Serve però un risultato positivo al ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Juventus Next Gen e Carrarese, valido per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . I bianconeri sono riusciti a riscattare la sconfitta casalinga contro la Casertana, conquistando una netta vittoria per 3-1 in Campania. Sfideranno una delle grandi sorprese della stagione, la Carrarese, capace di eliminare il Perugia. sportface

Tutte le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Carrarese , match valevole per l’an data del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione bianconera è reduce dalla grande vittoria in trasferta ottenuta sul campo della Casertana, che le ha permesso di ribaltare la sconfitta dell’an data e ora non vuole smettere di sognare la promozione in Serie B. sportface

Alle 20:30 di martedì 21 maggio Juventus U23 e Carrarese scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno dei Playoff nazionale di Serie C 2023 / 2024 . Dopo la splendida vittoria per 1-3 sul campo della Casertana, la squadra bianconera è pronta ad affrontare la Carrarese, che ha chiuso la stagione regolare e il girone B al terzo posto. sportface

Diretta Juventus U23 Carrarese/ Streaming, video tv: in equilibrio! (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta juventus U23 Carrarese/ Streaming, video tv: in equilibrio! (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta juventus U23 Carrarese streaming, video e tv: risultato live, i playoff di Serie C arrivano anche in casa dei bianconeri in cerca della B. ilsussidiario

TMW – ecco il programma delle partite di stasera, c’è il playoff di B - TMW – ecco il programma delle partite di stasera, c’è il playoff di B - In questo martedì 21 maggio 2024, ci sono diversi appuntamenti sportivi. I play-off di Serie B proseguono con la partita tra Catanzaro e Cremonese in programma alle 20.30. mondonapoli

Drago crede nella Juventus Next Gen: «Per come hanno giocato…» - Drago crede nella juventus Next Gen: «Per come hanno giocato…» - Massimo Drago ha parlato del percorso della juventus Next Gen in questi playoff di Serie C. I bianconeri, oggi, affronteranno la Carrarese Massimo Drago, a Tmw Radio, ha parlato del percorso della ... juventusnews24