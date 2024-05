Liguria - giovedì Toti dai pm Nuovi dettagli sui verbali di Spinelli | Ho fatto campagna elettorale per Paita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 21 maggio 2024) È stato fissato per23 maggio l’interrogatorio del presidente della RegioneGiovanni, ai domiciliari per l’ipotesi di corruzione nell’inchiesta ligure. Il governatore, difeso dall’avvocato Stefano Savi, si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Paola Faggioni. La difesa aveva spiegato di non aver avuto modo di leggere il corposo faldone, che aveva ricevuto solo il giorno prima.poi si è reso immediatamente disponibile a rispondere ai pm titolari dell’inchiesta. “Dopo l’interrogatorio faremo istanza di revoca della misura cautelare al gip”, hasapere l’avvocato.dai pm.sull’interrogatorio diIntanto continuano a uscire ...