Leva militare obbligatoria | pronto il disegno di legge della Lega

Roma, 21 mag – Presentato oggi alla Camera dei Deputati il testo del nuovo progetto di legge per la reintroduzione della Leva militare universale, a firma del leghista Eugenio Zoffili. I punti chiave della proposta sulla Leva militare "Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e de Lega al Governo per la sua disciplina", questo il titolo della proposta di legge depositata dalla Lega.

“Non credo che si possa fare questa cosa perché costerebbe troppo. Non potremmo utilizzare quei militari perché non sarebbero pronti”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , a margine del suo intervento all’evento ‘I have a dream’ organizzato presso Esperienza Europa, ha boccia to la proposta di Matteo Salvini di introdurre la leva obbligatoria. ilfattoquotidiano

Roma - Matteo Salvini ha annunciato sui social la proposta di legge della Lega per Reintrodurre sei mesi di servizio civile o Militare obbligatorio per i giovani tra i 18 e i 26 anni, da svolgere esclusivamente in Italia. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha comunicato tramite i social media la presentazione di una proposta di legge per Reintrodurre il servizio Militare o civile obbligatorio per i giovani italiani.

