L’eterna questione dei taxi italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) I tassisti hanno indetto l’ennesimo sciopero. Proprio contro quel governo Meloni che poco meno di un anno fa ha stralciato per l’ennesima volta la norma sul riassetto deie che – nonostante le numerose richieste dell’Antitrust di aumentare le licenze – finora si è mosso molto cautamente (per usare un eufemismo) per non urtare gli animi dei tassisti. Perché scioperano (ancora) Le 57 (!) sigle delle auto bianche, tra associazioni e sindacati, protestano contro i futuri decreti attuativi (“taglia-code”) di un dpcm del 2019 sulla riorganizzazione del settore. Ci stanno lavorando il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e quello delle Imprese Adolfo Urso. Quest’ultimo «colpevole», per i sindacati, di aver incontrato i vertici di Uber dopo aver detto invece di volerli «contrastare». I tre decreti riguardano: il Registro elettronico nazionale, il foglio di servizio per ...