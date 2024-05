Lecce - Sticchi Damiani | Parole gravi presidente Empol - le abbiamo segnalate a Procura Figc

AGI - E' scontro nell'Aia sul ‘suffragio universale' proposto dal presidente della Figc Gabriele Gravina per eleggere il capo dell'associazione degli arbitri. Toccherebbe a tutti i fischietti, circa 30mila, designare il loro rappresentante che adesso viene scelto dai 340 presidenti di sezione e delegati. A quanto apprende l'AGI, dopo le perplessità espresse dall'attuale presidente Carlo Pacifici, in risposta a Gravina, è emersa all'interno del Comitato Nazionale Aia una corrente, guidata da Antonio Zappi e Michele Affinito, pronta a sostenere una proposta di ‘compromesso', che prevederebbe comunque un ampliamento della base elettorale, in vista dell'esame della questione previsto domani nel Consiglio della Figc.

agi

Si prospettano grandi novità per il futuro degli arbitri italiani e per l‘Aia, l’associazione italiana arbitri. Secondo il progetto di riforma varato da Gravina, il presidente dell’Aia potrebbe essere eletto a suffragio universale e non più dai responsabili di sezioni. L’obiettivo è eliminare politicizzazione dell’associazione e le lotte intestine.

ilnapolista