Laporta vuole licenziare Xavi - ma così farebbe perdere circa 20 milioni al Barça Mundo Deportivo

(Di martedì 21 maggio 2024) Quella del Barcellona eè diventata una vera e propria telenovela: prima l’annuncio dell’addio, poi il ritorno sui propri passi e infini quelle dichiarazioni scottanti sulla situazione finanziaria della squadra, che non sono piaciute al presidente. E ora il presidente dei blaugrana sta riflettendo sul futuro discrive che “continua ad avere l’intenzione di licenziarlo la prossima settimana, nonostante alcune voci influenti gli abbiano consigliato di pensarci prima un paio di volte, per quello che potrebbe comportare in termini di immagine e di spreco finanziario. E i licenziamenti die del suo staff sono stimati in20”.si ...

Xavi è rimasto al Barcellona nonostante avesse annunciato l’addio. La società per non lo VUOLE : la situazione Il Milan aveva messo nel mirino anche Xavi nel dopo Pioli, salvo poi un clamoroso colpo di scena che ha visto il tecnico spagnolo cambiare idea. Infatti l’ex centrocampista aveva annunciato l’addio per poi cambiare idea. Secondo quanto riportato […] calcionews24

Anche a Barcellona è un caos senza fine. Oggi Xavi sembrava sull’orlo dell’esonero dopo aver scelto di rimanere sulla panchina del club e non lasciare a fine stagione, come già aveva detto a metà stagione. La decisione dell’esonerò l’avrebbe presa il presidente Laporta in persona a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal L’allenatore nel corso dell’ultima conferenza stampa. ilnapolista

Kvara-Barcellona Scetticismo in Spagna: "Non hanno neppure i soldi per cacciare Xavi" - Kvara-Barcellona Scetticismo in Spagna: "Non hanno neppure i soldi per cacciare xavi" - Rodriguez ha voglia di cambiare area ed è in scadenza ... Al momento il Barcellona non ha neanche i soldi per cacciare l’allenatore xavi. Kvaratskhelia Se il Barcellona vende Yamal e incassa 200 ... areanapoli

Xavi Milan, clamoroso: torna tutto nuovamente in discussione! Le ULTIME da Barcellona - xavi Milan, clamoroso: torna tutto nuovamente in discussione! Le ULTIME da Barcellona - xavi Milan, clamoroso: torna tutto nuovamente in discussione! Le ULTIME da Barcellona sul futuro del tecnico Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il futuro di xavi. L’allenatore, accostato anche a ... milannews24

clamoroso dalla spagna: il barcellona su thiago motta - clamoroso dalla spagna: il barcellona su thiago motta - Mundo Deportivo spaventa la Juventus: secondo il quotidiano spagnolo il Barcellona vuole cercare di soffiare Thiago Motta ai bianconeri. Con xavi vicino ... sportmediaset.mediaset