La verità sull' incidente all' elicottero di Raisi non è quella dei complottisti

(Di martedì 21 maggio 2024) Idi professione e chi vuole per forza trovare colpevoli in occidente non credono nemmeno a quanto affermato dallo stesso governo di Teherano schianto dell'con a bordo il presidente iraniano Ebrahim. Con il nostro esperto di aeronautica, Sergio Barlocchetti, spieghiamo cosa è successo sui monti tra Iran ed Azerbaigian

Perché l’elicottero del presidente Raisi è precipitato: tra le ipotesi un possibile guasto tecnico - Perché l’elicottero del presidente raisi è precipitato: tra le ipotesi un possibile guasto tecnico - Nonostante i media statali parlino di guasto tecnico, restano i dubbi sulle cause dell'incidente in elicottero in cui il 19 maggio sono morti il presidente ... fanpage

Putin e Xi Jinping omaggiano Raisi. Gli Usa: 'aveva molto sangue sulle sue mani' - Putin e Xi Jinping omaggiano raisi. Gli Usa: 'aveva molto sangue sulle sue mani' - Vladimir Putin e Xi Jinping piangono la scomparsa del presidente iraniano raisi, grande alleato in questi anni di rivoluzione geopolitica all'insegna della multipolarità. E' stato "un vero amico della ... ansa

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Teheran: 'Un martire'. L'incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. Identificate le vittime, i corpi portati a Tabriz dove domani si s ... ansa