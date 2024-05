La guerra dei decibel Il Tittoni sotto controllo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Per chi decide di andarci è “musica per le sue orecchie”. Per chi, invece, abita nei dintorni e preferisce, anzi vorrebbe, riposarsi e dormire, è “rumore che spacca i timpani”. Questione di punti di vista. Ma anche di leggi e limiti da rispettare. Per questo il Comune di Desio ha deciso di avviare un piano di monitoraggio acustico per quanto riguarda eventi e concerti in programma a Parco. Perché la kermesse negli anni scorsi ha creato polemiche. "Non ci saranno disagi", ha assicurato il sindaco Simone Gargiulo alla presentazione della tradizionale manifestazione promossa in collaborazione con Mondovisione. Ma allo stesso tempo, l’Amministrazione ha emesso un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di professionisti esperti in acustica per il monitoraggio dell’area attorno al parco. Il Piano prevede tre rilievi di lunga durata, ognuno ...