Kevin Costner in lacrime a Cannes 2024 | Ho ipotecato le mie quattro case e messo tutti i miei soldi per girare questo film - sognavo di farlo da 40 anni

(Di martedì 21 maggio 2024) Ipoteche, prestiti, debiti e clamorose stroncature. La giornata dial Festival dicon Horizon – An american saga sembra una tragicommedia all’italiana. L’applausometro che oscilla tra dieci e sette minuti di battimani (scrivono spesso le persone in sala senza un cronometro ndr), ma le casse rimangono vuote e la critica è impietosa. Si sa, Horizon è una saga western sulla conquista del West nel 1860 divisa in, sorta di scommessa produttivamente azzardata e magniloquente, fortemente voluta dal premio Oscar per Balla coi lupi, tanto che lo stessoper realizzarla hale suee quelle dei suoi figli, mettendoci pure di tasca propria 40 milioni di dollari (il budget segna ufficialmente 90 milioni). Il ...

Standing ovation a Cannes 2024 per il western " Horizon : An American Saga – Chapter 1", diretto ed interpretato da Kevin Costner . Di fronte all'affetto del pubblico, il divo non ha trattenuto la commozione . Ecco le più belle foto e video direttamente dalla première e dal photocall del film. comingsoon

Kevin Costner ama profondamente il genere west ern tanto da sacrificare anni di vita e denaro pur di stare in una sala buia con il suo pubblico il più a lungo possibile per raccontare un'epopea American a. Kevin Costner ha concepito il monumentale viaggio alla scoperta delle origini dell'America in Horizon : An American Saga da solo ed è lui solo a presentarla a Cannes 2024. movieplayer

Kevin Costner desidera realizzare una commedia con Will Ferrell - kevin costner desidera realizzare una commedia con Will Ferrell - Seppur impegnato con il press tour di Horizon: An American Saga, kevin costner ha ammesso che gli piacerebbe recitare al fianco di Will Ferrell in una commedia. kevin costner ha espresso un desiderio ... comingsoon

Yellowstone, iniziata la produzione della seconda metà della quinta stagione - Yellowstone, iniziata la produzione della seconda metà della quinta stagione - Al momento nessuna conferma ufficiale sulla presenza di kevin costner nel ruolo di John Dutton. yellowstone, cosa sappiamo sui nuovi episodi Grande attesa per la seconda e ultima parte della quinta ... tg24.sky

Kevin Costner a Cannes: Me ne andrò da qui e inizierò girare di nuovo e arriverò fin dove mi portano i soldi - kevin costner a Cannes: Me ne andrò da qui e inizierò girare di nuovo e arriverò fin dove mi portano i soldi - Cosa ha detto kevin costner al Festival di Cannes, durante la conferenza stampa del suo nuovo film western Horizon e quando esce in Italia. style.corriere