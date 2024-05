Israele interrompe la diretta da Gaza dell’Associated Press per presunta violazione della legge contro Al Jazeera Protestano gli Stati Uniti per un atto definito preoccupante

Una diretta video in camera fissa, puntata verso Gaza dal sud Israele. Per il governo Netanyahu, una violazione della nuova legge sui media. È un servizio che l’agenzia di stampa americana Associated Press mette a disposizione da quando è cominciata l’operazione militare di Israele su Gaza (e che ha operato anche in passato durante altre crisi in Palestina).

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la Guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I morti ormai superano i 35.560 mentre i feriti sono più di 79.650: le vittime, secondo le Nazioni Unite, sono in maggioranza donne e minori.

