Inps al Forum Pa - la comunicazione tra innovazion - tradizione e servizi al cittadino

(Adnkronos) – L’ Inps è protagonista al Forum Pa 2024, in programma a Roma dal 21 al 23 maggio, con un ricco programma di eventi e iniziative dedicate alla trasformazione digitale, al welfare e ai servizi al cittadino . Il Forum Pa si svolge sotto il tema “Per una PA a colori”, con l’obiettivo di valorizzare il […] L'articolo Inps al Forum Pa, la comunicazione tra innovazione , tradizione e servizi al cittadino proviene da Webmagazine24. webmagazine24

(Adnkronos) – L’ Inps è protagonista al Forum Pa 2024, in programma a Roma dal 21 al 23 maggio, con un ricco programma di eventi e iniziative dedicate alla trasformazione digitale, al welfare e ai servizi al cittadino . Il Forum Pa si svolge sotto il tema “Per una PA a colori”, con l’obiettivo di valorizzare il […] periodicodaily

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L?Inps è protagonista al Forum Pa 2024, in programma a Roma dal 21 al 23 maggio, con un ricco programma di eventi e iniziative dedicate alla trasformazione digitale, al welfare e ai servizi al cittadino. Il Forum Pa si svolge sotto il tema ?Per una PA a colori?, con l?obiettivo di valorizzare il ruolo della pubblica amministrazione come attrattore di talenti, incubatore di idee e motore di innovazione.

calcioweb.eu