Inps al Forum Pa - la comunicazione tra innovazion - tradizione e servizi al cittadino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L?è protagonista alPa 2024, in programma a Roma dal 21 al 23 maggio, con un ricco programma di eventi e iniziative dedicate alla trasformazione digitale, al welfare e aial. IlPa si svolge sotto il tema ?Per una PA a colori?, con l?obiettivo di valorizzare il ruolo della pubblica amministrazione come attrattore di talenti, incubatore di idee e motore die. L?si inserisce perfettamente in questo contesto, presentando i propri progetti e le proprie esperienze all?avanguardia in materia di semplificazione dei, digitalizzazione emulticanale. L?Istituto partecipa alPa 2024 con un proprio spazio espositivo ...