Innovazione, Guida (Binance Italy): “Più di 9 mln di euro fatturati nel 2023” - Innovazione, Guida (binance italy): “Più di 9 mln di euro fatturati nel 2023” - Milano, 21 mag. – (Adnkronos) – “Al 31 dicembre 2023 gli asset in custody degli utenti detenuti da binance italy erano 644 milioni di euro. Abbiamo visto una crescita dei depositi, uguale alla crescit ... ilsannioquotidiano

Binance, non si ferma il burning di Terra Luna Classic - binance, non si ferma il burning di Terra Luna Classic - Il più grande exchange al mondo brucia 1,4 miliardi di LUNC in un mese, portando il totale a 59 miliardi di token bruciati. ilcittadinomb

Coinbase chiama in causa Binance, Ripple e Uniswap contro il “gaslighting” della SEC - Coinbase chiama in causa binance, Ripple e Uniswap contro il “gaslighting” della SEC - Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha aspramente criticato l’operato della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense in relazione al caso Debt Box, accusandola di ... it.benzinga