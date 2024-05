Il prezzo del gas ha concluso in rialzo la giornata. Il contratto future Ttf è salito del 3,25% a 31,77 euro al megawattora. A spingere le quotazioni ha contribuito la forte domanda di Gnl dall'Asia che a livello globale potrebbe ridurre quello da importare in euro pa. A questo fattore si è aggiunta la stagionale manutenzione degli impianti in Norvegia. quotidiano

Avvio in lieve rialzo per le quotazioni del gas, con gli operatori che guardano alla situazione in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,2% a 31,82 euro al megawattora. quotidiano

Avvio in lieve rialzo per le quotazioni del gas, con gli operatori che guardano alla situazione in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,2% a 31,82 euro al megawattora. quotidiano

Il gas chiude in rialzo a 33 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Il gas chiude in rialzo a 33 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Chiusura in rialzo per il gas naturale a 33 euro al MWh sulla Piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno guadagnato il 3,89%. (ANSA). (ANSA) ... ansa

Ultim'ora - Ultim'ora - Corre il gas naturale che ad Amsterdam segna un rialzo del 3,6% a 32,9 euro al MWh. Mar- (RADIOCOR) 21-05-24 17:42:14 (0553)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN ... borsa.corriere

Borsa milanese in calo, bene Saipem - Borsa milanese in calo, bene Saipem - Seduta in calo per il listino milanese con il Ftse Mib che a fine giornata cede lo 0,64%. Ha prevalso un clima di attesa e apprensione per le minute della Fed, che saranno ... milanofinanza