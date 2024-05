Il figlio ricorda le ultime frasi di Gigi Riva | “Rimanete ancora - state qui Era cambiato”

Il Messaggero intervista oggi Nicola Riva, il figlio di Gigi Riva che si è spento il 22 gennaio di quest’anno Il Cagliari è salvo: domenica hanno evocato tutti Gigi Riva. «Il mister Ranieri si è sentito di ringraziare papà, perché anche dopo un colloquio con mio padre aveva accettato la sfida. Sarebbe stato triste finire in Serie B proprio in questo 2024 in cui papà purtroppo se n’è andato».

