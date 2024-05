Il figlio di Daniela Santanchè indagato per gli abusi edilizi nella villa in Versiliana

Lorenzo Mazzaro, figlio di Canio e di Daniela Santanchè, è indagato per gli abusi edilizi nella villa a Pietrasanta. Il Fatto Quotidiano fa sapere che la procura di Lucca ha aperto un fascicolo per l’immobile che si trova nel parco della Versiliana dopo i sopralluoghi dei vigili effettuati anche con un drone. Mentre per i precedenti abusi, la cui inchiesta è finita con un’archiviazione, è in arrivo un ordine di demolizione.

open.online

Alla fine i vigili di Pietrasanta bussano davvero di nuovo alla porta di Lorenzo Massaro. Il figlio di Canio e di Daniela Santanchè è il proprietario della Casina Rossa, la villa che sorge nel parco protetto della Versiliana. Anche stavolta, come nelle occasioni in cui gli facevano visita per verificare la residenza, non l’hanno trovato in casa. Ma stavolta, ovvero il 3 maggio scorso, si portano dietro i droni.

open.online