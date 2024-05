Hotel Atene | i nostri 15 hotel preferiti

(Di martedì 21 maggio 2024) Un resort che sembra un'isola, boutiquearredati come fossero case e ostelli belli e convenienti: 15 indirizzi per il prossimo viaggio ad

ATENE, Sold out vicino. Il punto tra biglietti e charter - atene, Sold out vicino. Il punto tra biglietti e charter - Il tutto esaurito è molto vicino. La Fiorentina ha infatti venduto ben 8mila biglietti per la finale di Conference League, con la UEFA che alzerà a 9mila i posti a disposizione dei ...

Nuovo gm per il Rome Marriott Grand Hotel Flora - Nuovo gm per il Rome Marriott Grand hotel Flora - Simone D’Alessandro, abruzzese, quarantuno anni, è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand hotel Flora di Salvatore Naldi, lo storico hotel di via Vittorio Veneto n° 191 che entra ora in una ...

GoToFly vola ad Atene - GoToFly vola ad atene - atene e Mykonos: queste le due nuove rotte - tra cui un hub internazionale - che il network GoToFly mette in vendita per la Summer Season 2024 con voli diretti in partenza dall’Aeroporto “R [...] ...