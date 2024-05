Ho un annuncio da fare Terremoto Campi Flegrei - il sindaco di Napoli ha avvertito la popolazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Una scossa di magnitudo 4.4, la più forte nella zona dal 1980, è stata avvertita anche aalle 19.51. Danni agli edifici ma nessun ferito, famiglie sgomberate e tanta tanta paura dopo ilche nella serata di ieri, 20 maggio, ha colpito i, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli. Dalle 19:51 del 20 maggio fino alle 00:31 di oggi, martedì 21 maggio, sono state registrate circa 150 scosse. Lasi è riversata in strada, molti hanno preferito dormire in auto senzaritorno nelle case. Non sono stati segnalati feriti. Da questa mattina è ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria su entrambe le linee Cumana e Circumflegrea, rende noto l’Eav. Le linee flegree sono state ripristinate, dopo la sospensione del servizio ferroviario adottata nella ...

