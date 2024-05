Hanno rubato la mia voce - Scarlett Johansson furiosa contro l' Intelligenza Artificiale

OpenAi ha messo in pausa Sky, l'assistente virtuale dell’ultima versione di ChatGpt dopo le proteste, anche legali, dell’attrice Scarlett Johansson , secondo cui la voce usata dal colosso dell’intelligenza artificiale assomiglia «sinistramente» a quella di Samantha, la seducente interfaccia femminile da lei interpretata oltre dieci anni fa nel film Her. gazzettadelsud

Scarlett Johansson contro l'intelligenza artificiale di OpenAI - scarlett Johansson contro l'intelligenza artificiale di OpenAI - Milano, 21 mag. (askanews) - Uno dei temi al centro della protesta di attori e sceneggiatori che hanno scioperato per mesi a Hollywood erano ... stream24.ilsole24ore

Scarlett Johansson in conflitto con OpenAI per l'uso della sua voce - scarlett Johansson in conflitto con OpenAI per l'uso della sua voce - scarlett Johansson, l'attrice famosa per la sua performance nel film del 2013 'Her', ha recentemente accusato OpenAI di aver utilizzato la sua voce senza permesso. Questa accusa è emersa dopo che Open ... informazione

Scarlett Johansson contro OpenAI: l'assistente AI di ChatGPT "Sky" dovrebbe utilizzare la voce della Johansson senza il suo consenso - scarlett Johansson contro OpenAI: l'assistente AI di ChatGPT "Sky" dovrebbe utilizzare la voce della Johansson senza il suo consenso - L'attrice statunitense scarlett Johansson, che ha parlato la voce di un assistente AI nel film di fantascienza del 2013 "Her", aveva già rifiutato l'anno scorso un'offerta di OpenAI per prestare la ... notebookcheck