Giro d’Italia - Pogacar vince anche la 16esima tappa e allunga in classifica

Uno, due, tre, quattro e cinque. L’esultanza di Tadej Pogacar sotto il traguardo del Monte Pana è chiara: al termine della sedicesima tappa il fenomeno sloveno ha già chiuso il pokerissimo, cinque successi in questo Giro d’Italia 2024 , e non è finita qui… Davvero dominante il corridore della UAE Emirates che in Maglia Rosa lascia le briciole agli avversari. oasport

Pagelle Giro d’Italia 2024 Sedicesima tappa, martedì 21 maggio Tadej Pogacar , 9: vince ormai per inerzia . “Volevamo far arrivare la fuga, ma la Movistar ha tirato, nessuno degli uomini di classifica ha attaccato e con il mio passo ho vinto“. Le parole dello sloveno spiegano in maniera sintetica una superiorità schiacciante. Correremmo il rischio di ripeterci aggiungendo altro. oasport

Giro D'italia: tutte - giro D'italia: tutte - Lo sloveno ha raccontato com'è nato questo suo quinto successo di tappa al giro d'Italia, complimentandosi ancora una volta con il corridore marchigiano: "Gli auguro di vincere presto una tappa" ... gazzetta

Zilioli e quel paragone non più scomodo: «Pogacar è senza dubbio il Merckx di questo ciclismo» - Zilioli e quel paragone non più scomodo: «pogacar è senza dubbio il Merckx di questo ciclismo» - pogacar ha smesso la mantellina e ha poi concluso con abbigliamento leggero, quasi come non avvertisse il freddo che invece attanagliava gli altri. Ad un giro di Sardegna, era il 1968 e la tappa ... ilmattino

L’ordine d’arrivo della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 - L’ordine d’arrivo della sedicesima tappa del giro d’Italia 2024 - Tadej pogacar (UAE Team Emirates) vince la Lasa/Laas-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden di 118.4 km, sul podio Giulio Pellizzari e Daniel Felipe Martinez ... calciomagazine