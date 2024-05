Giro d’Italia - Pogacar vince anche la 16esima tappa e allunga in classifica

Una giornata assurda, ricca di polemiche, che per fortuna è terminata in bellezza con il solito capolavoro di Tadej Pogacar che ha trovato il suo quinto successo di tappa al Giro d’Italia in vetta al Monte Pana. In ogni caso però le brutte vicende di questa mattina da Livigno, con la partenza prima posticipata, poi neutralizzata restano negli occhi.

