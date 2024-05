Giro d' Italia | Pogacar quinta vittoria

Neve, pioggia, freddo, salite, interruzioni, trasferimenti: chi più ne ha più ne metta, ma il finale è sempre lo stesso. A vincere è sempre Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024: arriva la quinta firma per il corridore più forte al mondo nella sedicesima frazione della Corsa Rosa con traguardo in vetta a Santa Cristina Valgardena. Ennesimo capolavoro per la Maglia Rosa che fa sembrare tutto molto facile, ma in casa Italia si può gioire per le prestazioni dei giovani in rampa di lancio.

