Giro d' Italia - Pogacar insaziabile | quinto successo e omaggio al giovane rivale di giornata Pellizzari

(Adnkronos) – Tadej Pogacar continua a dominare il Giro d’Italia conquistando il suo quinto successo di tappa . Lo sloveno della Uae team Emirates si impone oggi 21 maggio 2024 nella 16esima frazione della corsa rosa, accorciata per il maltempo a 118 km con partenza da Lasa e arrivo a Santa Cristina di Val Gardena con 15? di vantaggio su Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e sul colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e allunga ulteriormente in classifica generale dove ha oltre 7 minuti di vantaggio sul più immediato inseguitore. seriea24

Tadej Pogacar vince anche quando non vorrebbe. Dopo la spaventosa impresa con cui domenica ha riscritto le leggi della fisica, mette a segno un altro successo in Maglia Rosa che invece riscrive le regole del ciclismo . La sua danza tra i monti di Livigno, i 920 watt sprigionati nello scatto, i 13 minuti e spicci con cui ha polverizzato gli ultimi 6 chilometri del Foscagno, dovevano essere lo show definitivo della Maglia Rosa. ilfattoquotidiano

Come è andata la tappa 16 del Giro d'Italia 2024: pokerissimo di Pogacar - Come è andata la tappa 16 del giro d'Italia 2024: pokerissimo di pogacar - È un giro finito ma senza fine, un po' come il trofeo, che è già pronto a Roma per essere consegnato al vincitore: Tadej pogacar. Quattro vittorie di tappa, distacchi sul secondo e il terzo che nemmen ... informazione

L’ordine d’arrivo della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 - L’ordine d’arrivo della sedicesima tappa del giro d’Italia 2024 - Tadej pogacar (UAE Team Emirates) vince la Lasa/Laas-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden di 118.4 km, sul podio Giulio Pellizzari e Daniel Felipe Martinez ... calciomagazine

Giro, Pogacar vince a S.Cristina Valgardena e rimane in rosa - giro, pogacar vince a S.Cristina Valgardena e rimane in rosa - Roma, 21 mag. (askanews) – Tadej pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la sedicesima tappa del giro d’Italia, la Lasa/Laas-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana) d ... askanews