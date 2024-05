Giro d’Italia - incredibile Pogacar | stacca tutti anche sul Monte Pan - è la quinta vittoria Sta riscrivendo le regole del ciclismo

(Di martedì 21 maggio 2024) Tadejvincequando non vorrebbe. Dopo la spaventosa impresa con cui domenica ha riscritto le leggi della fisica, mette a segno un altro successo in Maglia Rosa che invece riscrive ledel. La sua danza tra i monti di Livigno, i 920 watt sprigionati nello scatto, i 13 minuti e spicci con cui ha polverizzato gli ultimi 6 chilometri del Foscagno, dovevano essere lo show definitivo della Maglia Rosa. Perchéil2024 lo ha già vinto dalla prima settimana. All’inizio della terza settimana, in una tappa segnata dalla cancellazione della Cima Coppi, lo sloveno e la sua squadra – Uae Team Emirates – erano intenzionati a lasciar vincere la fuga. La Movistar però inspiegabilmente si è messa a tirare e una volta arrivati a piedi ...

