Giro d’Italia 2024 - Thymen Arensman | È stata abbastanza dura ogg - ma sono felice della mia prestazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Si infuoca la battaglia per la Maglia Bianca, con Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) che oggi ha guadagnato qualche secondo su(INEOS Grenadiers). L’olandese però all’arrivo si dice tutto sommato soddisfatto per aver limitato i danni in una salita finale non propriamente adatta alle sue caratteristiche. Giornata caotica al, con il maltempo e la neve che si è abbattuta sulla Corsa Rosa costringendo gli organizzatori a mutilare la tappa e cancellare i primi ottanta chilometri. Lo spettacolo però non è mancato, ed è arrivato il quinto sigillo in sedici tappeMaglia Rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Un cannibale lo sloveno, con la vittoria di oggi che però gli èservita su un piatto d’argento. Se per la vittoria finale del ...

Giro d'Italia: Tadej Pogacar fa cinquina in Val Gardena, tre italiani in top 5 - Giro d'Italia: Tadej Pogacar fa cinquina in Val Gardena, tre italiani in top 5 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Giro d’Italia 2024: i nostri pronostici per il podio, occhio alla rimonta di Arensman a 6.50 - Giro d’Italia 2024: i nostri pronostici per il podio, occhio alla rimonta di arensman a 6.50 - Giro d'Italia 2024, classifica generale già decisa con Pogacar vincente ma dietro si lotta per altri obiettivi ancora in equilibrio ... assopoker

Giro d’Italia 2024, Thymen Arensman: “È stata abbastanza dura oggi, ma sono felice della mia prestazione” - Giro d’Italia 2024, thymen arensman: “È stata abbastanza dura oggi, ma sono felice della mia prestazione” - Si infuoca la battaglia per la Maglia Bianca, con Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) che oggi ha guadagnato qualche secondo su thymen arensman (INEOS Grenadiers). L’olandese però all’arrivo si dice ... oasport