Giro d’Italia 2024 - tappa 17 in tv | favoriti e orari

(Di martedì 21 maggio 2024) Santa Cristina, 21 maggio– Cinque. Pokerissimo. Tadej Pogacar ha messo l'ennesimo sigillo sulanche a Monte Pana, quando si è ritrovato da solo praticamente senza scattare. Nel finale è andato a vincere senza spremersi, ma è stato sufficiente per recuperare Pellizzari, rimasto in solitaria in fuga fino all’ultimo chilometro. Alla fine ha vinto Tadej, che nel post gara ha donato la sua maglia rosa proprio al giovane scalatore marchigiano, uno di quelli su cui l’Italia del ciclismo punta forte per il futuro. In classifica generale non ci sono mai stati dubbi e si tratta solo di capire quante tappe vincerà Pogacar e l’attenzione si focalizza sulla lotta al podio. Thomas è andato in difficoltà a Monte Pana, mentre si è ripreso Tiberi dopo la scoppola di Livigno. Lo sloveno ora comanda con 7’18” su Martinez, di nuovo davanti ...