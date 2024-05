Giro d’Italia 2024 - Geraint Thomas | Mi sentivo senza energie Non è finita per il secondo posto

Tadej Pogacar vince anche quando non vorrebbe. Dopo la spaventosa impresa con cui domenica ha riscritto le leggi della fisica, mette a segno un altro successo in Maglia Rosa che invece riscrive le regole del ciclismo . La sua danza tra i monti di Livigno, i 920 watt sprigionati nello scatto, i 13 minuti e spicci con cui ha polverizzato gli ultimi 6 chilometri del Foscagno, dovevano essere lo show definitivo della Maglia Rosa. ilfattoquotidiano

Uno, due, tre, quattro e cinque. L’esultanza di Tadej Pogacar sotto il traguardo del Monte Pana è chiara: al termine della sedicesima tappa il fenomeno sloveno ha già chiuso il pokerissimo, cinque successi in questo Giro d’Italia 2024 , e non è finita qui… Davvero dominante il corridore della UAE Emirates che in Maglia Rosa lascia le briciole agli avversari. oasport

Si infuoca la battaglia per la Maglia Bianca, con Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) che oggi ha guadagnato qualche secondo su Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). L’olandese però all’arrivo si dice tutto sommato soddisfatto per aver limitato i danni in una salita finale non propriamente adatta alle sue caratteristiche. Giornata caotica al Giro d’Italia , con il maltempo e la neve che si è abbattuta sulla Corsa Rosa costringendo gli organizzatori a mutilare la tappa e cancellare i primi ottanta chilometri. oasport

