Giornata fiorentina per Luzi Il comandante generale dell’Arma in visita alla caserma Baldissera

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildei carabinieri Teohato la, sede del comando della Legione ‘Toscana’. Dopo essere stato ricevuto daldella Legione, ildi brigata Lorenzo Falferi, ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della linea territoriale, dei reparti speciali e del comparto forestale. Nel corso dell’incontro, come riporta una nota, ilha ringraziato tutto il personale per il quotidiano impegno profuso, per l’elevata professionalità e per la consapevole vicinanza alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione, ...

