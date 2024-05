Genoa | la squadra si riposa - Messias no Con il Bologna vuole esserci

Le Probabili formazioni di Genoa-Bologna, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto per questa sfida che mette in palio tre punti utili per incrementare il bottino di questa stagione più che soddisfacente per le due squadre. Obiettivo salvezza raggiunto con estrema comodità per gli uomini di Alberto Gilardino che ora puntano a chiudere bene tra le mura amiche al Ferraris.

sportface