Fisco | Faraone - ‘Palazzo Chigi saloon da film western’

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Più si avvicinano le elezioni europee, più la maggioranza di destra va in mille pezzi. Non c?è giorno in cui non se le diano di santa ragione”. Lo dice Davide, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Oggi -aggiunge- dopo la leva bonsai, arriva il redditometro. La ?resurrezione?, a sei anni dalla sua abolizione, operata dal viceministro Leo, è la sostanziale presa d?atto del totale fallimento del concordato preventivo. E la cassa di Giorgia Meloni langue. Incredibile che la maggioranza corra a distinguersi, come se il viceministro fosse un estraneo e non un importante esponente di Fratelli d?Italia. La presidente del Consiglio ha ancora il coraggio di parlare di armonia della maggioranza? Palazzoormai sembra undi unwestern”. L'articolo CalcioWeb.

Faraone “L’Europa va sostenuta, bisogna rafforzare la sua identità" - faraone “L’Europa va sostenuta, bisogna rafforzare la sua identità" - Così Davide faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Palermo per presentare la lista ‘Stati Uniti d’Europa’, in vista delle elezioni europee di giugno. “Era una misura concordata dal governo ... stream24.ilsole24ore

