Finale di Europa League - Gasperini | Vivo l’attesa | siamo pront - vogliamo ripagare i nostri tifosi

(Di martedì 21 maggio 2024) Dublino (Irlanda). Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia della finalissima didi Dublino non lascia trasparire l’emozione dal volto, ma la esprime a parole. Per l’Atalanta è la secondanel giro di una settimana, dopo la sconfitta in Coppa Italia ora c’è un’altra occasione, più ghiotta, più grande, per scrivere un’altra pagina di storia, l’ennesima della sua storia nerazzurra. “Il mio sentimento maggiore in questo momento è di attesa: crediamo di aver preparato tutto ciò che dovevamo, adesso aspettiamo di confrontarci e giocare la partita. Dovremo esser bravi in queste poco più di ventiquattr’ore a trovare la serenità giusta. Ora parlerà il campo”.diin conferenza stampa L’Atalanta ...

A Dublino l’Atalanta non va in campo soltanto nella sua prima finale continentale per contendere al Leverkusen l’ Europa League , ma anche per permettere a Gasperini di riempire la bacheca con un trofeo che coronerebbe il percorso di otto anni sulla panchina dei bergamaschi con una vittoria che finora è sfuggita tre volte in coppa Italia. […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici infobetting

Atalanta a un passo dal sogno, Gasperini “C’è consapevolezza” - Atalanta a un passo dal sogno, Gasperini “C’è consapevolezza” - DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – “Siamo felici del percorso fatto e speranzosi di poterlo chiudere nel modo migliore”. E’ questo lo stato d’animo di Gian Piero Gasperini e della sua Atalanta alla vigil ... pugliain

Torino, allenamento in attesa dell'Atalanta - Torino, allenamento in attesa dell'Atalanta - Ultima settimana di fatica per il Torino, in attesa di giocare il match finale del campionato contro l'Atalanta. I bergamaschi non hanno molto tempo per pensare alla partita di domenica, in ... torinogranata

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen - Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di europa League contro il Bayer Leverkusen - Il grande giorno sta arrivando, la finale di europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen è alle porte. Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dei ... calcionews24