Fedez e il rapper Tony Effe hanno litigato per colpa di una donna famosa

Fedez e Tony Effe hanno litigato? Mentre il rapper è implicato nella spinosa vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino, emergono nuove indiscrezioni sui suoi rapporti con i colleghi… Da qualche ora, infatti, non si fa che parlare del presunto litigio tra Fedez e Tony Effe : i due rapper avrebbero animatamente discusso per via di una donna molto famosa. donnapop

Lo scorso marzo Fedez è stato al party per il lancio di Icon, il nuovo album di Tony Effe, poche ore dopo ha iniziato a circolare il rumor di una presunta discussione, tutto perché in un video si vedevano i due mentre parlavano vivacemente. In realtà bastava dare un’occhiata più attenta per vedere che Federico e il collega stavano ridendo. In questi giorni però in molti stanno riportando nuove voci su una possibile lite tra il cantante di Vorrei Ma Non Posto e il membro della Dark Polo Gang, in questo caso tutto è nato dal fatto che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram.

biccy