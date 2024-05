Europei 2024 - Ronaldo | Orgoglioso di rappresentare di nuovo il Portogallo

(Di martedì 21 maggio 2024) Cristianosarà ancora una volta presente tra le file della nazionale del. CR7 sarà infatti presente aglidi Germania, in programma per giugno, e sul proprio profilo X scrive: “dinuovamente ilagli. Andiamo“, con allegata una foto di lui con indosso la maglia della nazionale portoghese. Per il calciatore, si tratta della sesta rassegna continentale della carriera. SportFace.

