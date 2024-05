Elden Ring | Shadow of the Erdtree - il nuovo Story Trailer con Miquella e Messmer l’Impalatore

(Di martedì 21 maggio 2024) FromSoftware ha pubblicato proprio in questi istanti ildiof the, attesissimo espansione del gioco che verrà rilasciata sul mercato tra ormai poche settimane e precisamente dalla giornata del 21 Giugno su console e PC. Come suggerisce con forza il nome stesso, questofilmato consente ai fan di dare un’occhiata ad un vero e proprio filmato in computer grafica che parrebbe fungere da apertura di questoDLC dedicato al pluripremiato gioco del team di sviluppo giapponese capitanato da Hidetaka Miyazaki, con protagonisti. Proprio in tal senso è importante precisare che senza alcun tipo di sorpresa ...

I DLC finiscono all’ombra dell’albero: Elden Ring non riceverà altri contenuti scaricabili dopo Shadow of the Erdtree , conferma Miyazaki L’espansione Shadow of the Erdtree sarà l’unico e solo DLC a graziare Elden Ring : a confermarlo il capomastro Hidetaka Miyazaki, che ha dichiarato di non volerne creare altri . Il pluripremiato GdR d’azione, da noi definito “un nuovo standard” nella nostra recensione, si ferma dunque all’ombra dell’albero. tuttotek

Hidetaka Miyazaki , grazie a videogame come Bloodborne e Dark Souls, ha dato il via a un vero e proprio sottogenere videoludico. In una recente intervista, il game director ha affermato di giocare spesso titoli souls-like sviluppati da altri studi e di avere ancora molto da imparare . Durante una chiacchierata con G?uhu? yíngdì, Miyazaki ha parlato positivamente dei souls-like e ha spiegato come gli sviluppatori abbiano un obiettivo comune: offrire la migliore esperienza di gioco possibile agli utenti. game-experience

Il lancio di Shadow of the Erdtree il primo DLC in arrivo per Elden Ring è fissato per il 21 giugno. Nel frattempo, Hidataka Miyazaki ha rivelato nuovi dettagli sui finali presenti nel DLC. Durante un’intervista con il magazine cinese Zhuanlan-Zhihu il game director ha rivelato nuovi dettagli sui finali presenti nell’espansione. Miyazaki ha dichiarato che, a differenza del gioco principale, il DLC non avrà molti finali , ma i giocatori avranno comunque la possibilità di fare diverse scelte durante il loro percorso. game-experience

