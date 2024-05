Effetto Giò - presentata la nuova serie di Rai Kids | una storia di rinascita attraverso lo sport e l’amicizia

(Di martedì 21 maggio 2024) , disponibile in boxset su RaiPlay e in onda tutti i giorni alle 15:30 e alle 20 su Rai Gulp Unadiloè al centro dellaGiò, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai, disponibile in boxset su RaiPlay e in onda tutti i giorni, alle ore 15:30 e alle 20, su Rai Gulp. Laè statalunedì 20 maggio agli studenti dell’Istituto secondario di I grado “Antonio Rosmini”. I ragazzi hanno potuto incontrare il cast dellache vede protagonisti, tra gli altri, Sofia Migliaccio (Giò) e Luca Varone (Miki) che abbiamo visto nell’ultima stagione di Mare Fuori, Pierpaola Janvier (Soledad), Jacopo Iebba ...

Davanti al muro di tifosi che urlano e ridono, Scamacca si stringe nelle spalle come a dire: perché tutto questo trambusto? L’Atalanta è appena passata sul 0-2 ad Anfield; De Keteleare lo ha trovato sorprendentemente solo al centro dell’area avversaria e lui ha messo la palla in porta semplicemente allungando un piede, come se fosse una pratica burocratica. ultimouomo

Quando alla proiezione di due sere fa, ha visto per la prima volta il film, Gianna Nannini si è commossa. Perché in Sei nell’anima c’è il racconto fedele e coinvolgente dei suoi primi trent’anni, di quel suo pezzo di vita divorato con la determinazione di chi sa cosa vuole e se lo va a prendere, fino a quando dentro di lei non si rompe qualcosa. Succede nel 1983. quotidiano

Genova, Begato: dalla famigerata "Diga" alle nuove palazzine, al via la rinascita del quartiere - Genova, Begato: dalla famigerata "Diga" alle nuove palazzine, al via la rinascita del quartiere - Sul sito saranno costruiti tre edifici per un totale di 60 nuovi appartamenti: 20 di edilizia residenziale sociale e 40 di edilizia residenziale pubblica ... telenord

Anna Tatangelo, dal 24 maggio il nuovo singolo Mantra - Anna Tatangelo, dal 24 maggio il nuovo singolo Mantra - La cantante torna con un nuovo progetto in cui riparte da zero nel suono, nei testi di un album in lavorazione, nel nuovo singolo Mantra, in uscita sulle piattaforme digitali il 24 maggio per Artist ... ansa

Rinascita Scott: «L'avvocato Pittelli al servizio della 'ndrangheta» - rinascita Scott: «L'avvocato Pittelli al servizio della 'ndrangheta» - Processo rinascita Scott, le motivazioni della condanna a 11 anni dell'avvocato Giancarlo Pittelli, vicino ai clan di 'ndrangheta ... quotidianodelsud